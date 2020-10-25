Давид де Хеа: «Манчестер Юнайтед» заслуживал большего. Вратарь спас «Челси»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал результат матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:0).



«Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Была напряжённая встреча с хорошим соперником, но, думаю, мы заслуживали большего. Было два или три действительно опасных момента, но вратарь спас „Челси“. Теперь будем с нетерпением ждать следующего матча.



Очень важно стараться оставлять свои ворота в неприкосновенности в каждом матче, особенно дома. Защита была на высоте в матче с „Челси“, но нам всё равно нужно совершенствоваться», — приводит слова де Хеа Goal.com.

«Челси» набрал 9 очков в шести матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (7) — на 15-м месте.