«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд сезона-1972/1973, не выиграв в трёх домашних турах

«Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы в первых трёх домашних турах английской Премьер-лиги и повторил антирекорд сезона-1972/1973, сообщает Opta Sport.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера уступили дома «Кристал Пэлас» (1:3), разгромно проиграли «Тоттенхэм Хотспур» (1:6) и сыграли вничью с «Челси» (0:0). Следующий домашний матч «красные дьяволы» проведут с «Арсеналом» 1 ноября.

«Манчестер Юнайтед» набрал семь очков в пяти турах чемпионата Англии и располагается на 15-м месте в турнирной таблице. Лидером розыгрыша является «Эвертон» (13). Столько же очков у «Ливерпуля», однако у «ирисок» один матч в запасе.

В минувшем сезоне манкунианцы заняли третье место в английской Премьер-лиге, набрав 66 очков.