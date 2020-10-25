Клопп: «Ливерпуль» мог забить больше, но «Шеффилд Юнайтед» вернулся в игру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
«В первом тайме мы были самоуверенными. У нас было четыре атакующих игрока на поле, но все действовали без креатива. Мне нравятся перерывы. В это время могу объяснить игрокам общую ситуацию и указать на недочёты. Второй тайм мы начали хорошо. Примерно 20–25 минут мы выглядели отлично и могли забить больше, но „Шеффилд Юнайтед“ вернулся в игру. Потом стало труднее. Приятно выигрывать со счётом 2:0 или 3:0, но это происходит, только когда в таких матчах готов выкладываться полностью», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на предпоследнем, 19-м месте.
- 25 октября 2020
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