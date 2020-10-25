«Урал» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 25 октября, состоится матч «Урал» — «Тамбов». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Тамбов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Тамбов» набрал 11 очков в 11 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Урал» (10) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 матчах набравший 27 очков.
- 25 октября 2020
-
11:27
-
11:27
-
11:08
-
11:00
-
10:43
-
10:43
-
10:25
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:18
-
08:46
-
07:45
-
07:00
-
06:48
-
06:28
-
06:04
-
04:22
-
04:02
-
03:47
-
01:50
-
00:55
-
00:46
-
00:34
-
00:28
-
00:25
-
00:16
-
00:11
Партнерский контент