«Урал» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 25 октября, состоится матч «Урал» — «Тамбов». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Тамбов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Тамбов» набрал 11 очков в 11 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Урал» (10) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 матчах набравший 27 очков.