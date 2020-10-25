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«Ахмат» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Ахмат» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 25 октября, состоится матч «Ахмат» — «Уфа». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

Грозненский «Ахмат» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.

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