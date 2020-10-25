«Ахмат» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 25 октября, состоится матч «Ахмат» — «Уфа». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).
Грозненский «Ахмат» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.
- 25 октября 2020
-
16:06
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:36
-
15:22
-
15:06
-
14:42
-
14:39
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
14:00
-
13:52
-
13:51
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:17
-
13:06
-
12:57
-
12:47
-
12:45
-
12:35
-
12:20
-
11:49
-
11:27
-
11:27
-
11:08
-
11:00
-
10:43
-
10:43
-
10:25
-
10:22
Партнерский контент