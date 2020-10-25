15 тысяч плюшевых мишек было размещено на стадионе «Херенвена» в поддержку больных детей

На матче шестого тура чемпионата Нидерландов «Херенвен» — «Эммен» (4:0) вместо зрителей на трибунах присутствовали мягкие игрушки. 15 тысяч плюшевых мишек было размещено на стадионе хозяев, чтобы привлечь внимание к детям, которые болеют раком.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Goal.
Благодаря разгромной победе «Херенвен» поднялся на третью строчку чемпионата Нидерландов, имея в активе 13 очков. «Эммен» (3) — на 16-м месте. Лидером розыгрыша является «Аякс» (15).
Самым резонансным событием 6-го тура голландского чемпионата стала победа «Аякса» над «ВВВ-Венло» со счётом 13:0. Встреча проходила на стадионе «Де Кул» в Венло. Нападающий амстердамцев Лассина Траоре оформил пента-трик. «Аякс» забил в этом матче больше голов, чем в предыдущих пяти встречах.
- 25 октября 2020
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