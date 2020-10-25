«Легенда». Старридж поздравил Нурмагомедова с победой в бою с Гэтжи

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниел Старридж поздравил действующего чемпиона UFC в лёгком весе российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в титульном бою турнира UFC 254 с Джастином Гэтжи.



«Ничего себе, Хабиб. Это следующий уровень. Ещё несколько уверенных побед, и ты станешь богом в моих глазах. Это особенное событие. Поздравляю, чемпион!» — написал Старридж на своей странице в «Твиттере».



После победы Хабиб в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал у него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.



«Чёрт, мой последний твит сильно устарел. Счастливого ухода в отставку, Хабиб. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Легенда», — добавил Старридж.

«Анжи» — о победе Хабиба Нурмагомедова: гордимся, чемпион!