«Легенда». Старридж поздравил Нурмагомедова с победой в бою с Гэтжи
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниел Старридж поздравил действующего чемпиона UFC в лёгком весе российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в титульном бою турнира UFC 254 с Джастином Гэтжи.
«Ничего себе, Хабиб. Это следующий уровень. Ещё несколько уверенных побед, и ты станешь богом в моих глазах. Это особенное событие. Поздравляю, чемпион!» — написал Старридж на своей странице в «Твиттере».
После победы Хабиб в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал у него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
«Чёрт, мой последний твит сильно устарел. Счастливого ухода в отставку, Хабиб. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Легенда», — добавил Старридж.
«Анжи» — о победе Хабиба Нурмагомедова: гордимся, чемпион!
- 25 октября 2020
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