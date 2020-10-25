Экс-форвард «Динамо» Обольский дебютировал за испанский «Баракальдо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Николай Обольский 24 октября дебютировал в составе клуба Сегунды B — третьего по силе испанского дивизиона — «Баракальдо», к которому присоединился в конце августа.

«Баракальдо» провёл выездную встречу с «Ларедо» во втором туре первенства, в которой уступил со счётом 0:2. Клуб находится на последнем, 11-м месте в группе 2A.

Срок контракта и зарплатные условия Обольского не известны. Последним клубом 23-летнего футболиста был «Нижний Новгород», выступающий в ФНЛ. Он провёл за этот клуб два матча и играл там на правах аренды, при этом права на Обольского принадлежали «Динамо». За родную команду форвард провёл 17 матчей. Обольский выступал за «Динамо-2» и «Сочи».