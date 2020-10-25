«Урал» — «Тамбов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Тамбова» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Тамбов».



«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Погребняк.



Запасные: Годзюр, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов, Панюков, Караев.



«Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Тетрашвили, Килин, Костюков, Онугха.



Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.

«Тамбов» набрал 11 очков в 11 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Урал» (10) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 матчах набравший 27 очков.