«Урал» — «Тамбов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Тамбова» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Тамбов».
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов, Панюков, Караев.
«Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Тетрашвили, Килин, Костюков, Онугха.
Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.
«Тамбов» набрал 11 очков в 11 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Урал» (10) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 матчах набравший 27 очков.
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