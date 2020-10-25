Рахим Стерлинг создаст благотворительный фонд помощи малоимущим

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг создаст фонд помощи малообеспеченным молодым людям, который будет включать в себя предоставление университетских стипендий и стажировок.

«Пора закончить с „нужно сделать“, „следует сделать“. Теперь я основательно взялся за дело. Планирую помочь молодым людям, которые столкнулись с обстоятельствами, в которых был когда-то я. Помочь нуждающимся поступить в университет, купить футбольное оборудование, какие-то другие вещи. Хочу быть рукой помощи.

Что есть у меня этот миллион, что нет его. Меня делает счастливым тот факт, что могу помочь. Пятерым, одному. По крайней мере, помогу хоть кому-то выбраться из их пузыря и убедиться, что в Англии есть что-то хорошее", — цитирует Стерлинга The Times.