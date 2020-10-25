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Евгений Чернов: при любых раскладах «Краснодар» — шаг вперёд в моей карьере

Евгений Чернов: при любых раскладах «Краснодар» — шаг вперёд в моей карьере
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов, который в минувшее трансферное окно перешёл в клуб из «Ростова», поделился эмоциями от новой команды.

«Получается так, что при любых раскладах «Краснодар» – шаг вперёд в моей карьере. Команда выступает в Лиге чемпионов, а в Премьер-Лиге всегда борется за титул или за медали. Ну а то, что «быки» играют в красивый атакующий футбол, будет импонировать любому футболисту.

Решение о переезде было несложным? Да. Помогло и то, что всё ближнее окружение меня в нём поддержало, руководство и тренерский штаб «Ростова» – тоже. Наверное, потому адаптация и прошла быстро. Из «Ростова» ушёл с лёгким сердцем, а в «Краснодаре» встретили как своего», — цитирует Чернова пресс-служба клуба.

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