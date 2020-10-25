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В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»

В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

«Люди в «Краснодаре» очень эмоциональны. По-человечески их можно понять. Трактовка момента в моменте отменённого гола «Краснодара» действительно могла быть им непонятной. Если судья даёт бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Это всё можно понять. Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, в ближайшее время «Краснодар» пришлёт запрос. Всё будет рассмотрено», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Гендиректор «Краснодара»: победу «Спартаку» принесло предвзятое судейство Безбородова
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