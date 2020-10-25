Пирло: Роналду прошёл тестирование на коронавирус. Новостей нет

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча 5-го тура итальянской Серии А с «Вероной» рассказал о состоянии футболистов.
«У нас было время на восстановление. Кьеллини выбыл на пару дней, остальные готовы играть. Что касается Роналду, у меня нет новостей. Он прошёл тестирование. Когда будут новости, сообщим», — приводит слова Пирло Tuttomercatoweb.
Стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.
Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе) и забил три мяча. Контракт португальского игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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