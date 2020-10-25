«Саутгемптон» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 25 октября, состоится матч «Саутгемптон» – «Эвертон». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Эвертон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В бригаду войдут ассистенты Саймон Бэк и Эдвард Смарт. Резервный судья — Стивен Мартин.
«Эвертон» набрал 13 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (7) — на 13-м месте. В тройку лидеров английского турнира также входят «Ливерпуль» (13) и «Астон Вилла» (12). Напомним, действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».
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