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Кирилл Комбаров выложил фото из Германии. Футболист стоит на костылях

Кирилл Комбаров выложил фото из Германии. Футболист стоит на костылях
Футбол / РПЛ 0

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров опубликовал в своём "инстаграме" фотографию — он стоит на костылях, находясь в Мюнхене (Германия).

В посте футболист поблагодарил представителя немецкой клиники. Судя по всему, Кирилл накануне перенёс операцию.

Фото: «инстаграм» Кирилла Комбарова

33-летний Комбаров перешёл в «Арсенал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата России Кирилл вышел на поле 19 раз и отдал три голевые передачи.

За карьеру Комбаров выступал также в московских «Торпедо», «Спартаке» и «Динамо». Кирилл является выпускником академии бело-голубых. В 2011 году футболист вызывался в сборную России. Он провёл за неё два матча.

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