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Источник: результат теста Криштиану Роналду на коронавирус вновь оказался положительным

Источник: результат теста Криштиану Роналду на коронавирус вновь оказался положительным
Футбол / Италия 0

Сегодня, 25 октября, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию. Результат теста португальского футболиста вновь оказался положительным, сообщает Tuttosport.

По информации источника, Роналду чувствует себя хорошо и продолжает тренироваться самостоятельно.

Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.

Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе) забил три мяча.

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