Источник: результат теста Криштиану Роналду на коронавирус вновь оказался положительным

Сегодня, 25 октября, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию. Результат теста португальского футболиста вновь оказался положительным, сообщает Tuttosport.



По информации источника, Роналду чувствует себя хорошо и продолжает тренироваться самостоятельно.



Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.

Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе) забил три мяча.