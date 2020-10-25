В РФС возмущены судейством Владислава Безбородова, судья может закончить карьеру

В РФС возмущены судейством Владислава Безбородова в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Об этом «Чемпионату» рассказал источник в Российском футбольном союзе.
«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то могут закончить карьеру», – добавил собеседник.
Напомним, сегодня, 25 октября, генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жёстко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком». В частности, руководитель «быков» назвал судейство Безбородова и помощника на VAR Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление Хашига, сказав, что все спорные эпизоды будут рассмотрены экспертно-судейской комиссией.
- 25 октября 2020
-
14:42
-
14:39
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
14:00
-
13:52
-
13:51
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:17
-
13:06
-
12:57
-
12:47
-
12:45
-
12:35
-
12:20
-
11:49
-
11:27
-
11:27
-
11:08
-
11:00
-
10:43
-
10:43
-
10:25
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:35
-
09:34
-
09:30