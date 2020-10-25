В РФС возмущены судейством Владислава Безбородова, судья может закончить карьеру

В РФС возмущены судейством Владислава Безбородова в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Об этом «Чемпионату» рассказал источник в Российском футбольном союзе.

«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то могут закончить карьеру», – добавил собеседник.

Напомним, сегодня, 25 октября, генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жёстко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком». В частности, руководитель «быков» назвал судейство Безбородова и помощника на VAR Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление Хашига, сказав, что все спорные эпизоды будут рассмотрены экспертно-судейской комиссией.