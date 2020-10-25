И. Федотов: нельзя сказать, что судейство было «проспартаковским» в матче с «Краснодаром»

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе Владислава Безбородова в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (1:3).

«Не могу сказать, что судейство было предвзятым, оно, скорее, непонятное. Что Безбородов мог увидеть в моменте с голом Понсе? Чем этот момент с голом отличается от такого же в центре поля? Все судьи за такое назначили бы штрафной удар. Можно подумать, как видел момент Безбородов: оба игрока стремились к мячу, шла борьба за позицию, а Понсе левой рукой отталкивал защитника. Судья ещё может сказать, что защитник в последний момент пытался сыграть в подкате, и упал он не от толчка Понсе, а от того, что терял равновесие и пытался сыграть в подкате.

Но тогда возникает вопрос: если Безбородов допустил такую планку единоборств, как с голом Понсе, то что он увидел на 65-й минуте в штрафной «Спартака»? Да, руку на спину Жиго положили, защитник начал заваливаться. Но почему Понсе он дал бороться, а тут — нет? И там, и там руки пошли в ход, Жиго правую руку тоже в сторону выставлял. Где одинаковый подход к эпизодам? Отмазать Безбородова можно, но если Понсе нормально боролся, то и Мартынович тоже. Это не предвзятость, а неодинаковая трактовка эпизодов. Сначала он обозначил одну планку борьбы, а потом её изменил.

Но важно, что отменённого гола «Краснодара» не было, свисток прозвучал раньше, чем мяч влетел в ворота Максименко, поэтому VAR вмешаться тут не мог. Так что тут вопрос к трактовке единоборств, к этому и нужно придираться.

Не могу назвать судейство «проспартаковским». На 84-й минуте Умярову показали жёлтую карточку неправильно – игрок «Краснодара» выставил руку и попал Умярову в лицо, но, падая, Умяров задел соперника. И получил за это жёлтую. Так что нельзя сказать, что судейство Безбородова в этом матче было «проспартаковским»", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.