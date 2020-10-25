«Ростов» — «Химки»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Химки».



«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Гапечкин, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.



«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате, Долгов.



Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Могилевец, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.