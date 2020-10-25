Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» и «Тамбов» поделили очки в матче чемпионата России

«Урал» и «Тамбов» поделили очки в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась вничью со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал десять жёлтых карточек в этом матче. Шесть предупреждений было вынесено игрокам «Урала» — Павлу Погребняку, Вячеславу Подберёзкину, Бранко Йовичичу, Николаю Золотову, Владимиру Рыкову и Даниэлю Мишкичу. Три жёлтые карточки получили футболисты «Тамбова» Александр Каплиенко, Валерий Чуперка, Сергей Рыжиков и Герман Онугха.

«Тамбов» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (11) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 0
Тамбов
Тамбов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020