«Урал» и «Тамбов» поделили очки в матче чемпионата России

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась вничью со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал десять жёлтых карточек в этом матче. Шесть предупреждений было вынесено игрокам «Урала» — Павлу Погребняку, Вячеславу Подберёзкину, Бранко Йовичичу, Николаю Золотову, Владимиру Рыкову и Даниэлю Мишкичу. Три жёлтые карточки получили футболисты «Тамбова» Александр Каплиенко, Валерий Чуперка, Сергей Рыжиков и Герман Онугха.



«Тамбов» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (11) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.