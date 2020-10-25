Карпин объяснил отсутствие Норманна в заявке «Ростова» на матч с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника Матиаса Норманна в заявке ростовской команды на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Новички присоединились к команде только в пятницу. В пятницу было восстановление, в субботу предыгровая тренировка. Посмотреть, оценить их не было возможности. Если будет необходимость, они появятся на поле. Почему нет? Они играли за свои сборные, никаких повреждений у них нет, так что могут выйти.



Помимо всех наших изменений в составе с точки зрения продаж ещё и после сборных и Байрамян, и Норманн вернулись с травмами. Байрамян уже восстановился, Норманн ещё нет», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Химки».