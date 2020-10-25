Гендиректор «Зенита»: Хабиб словами на ветер не бросается. Не стоит говорить о 30-м бое
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, готов ли клуб предоставить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову домашний стадион для боя в случае возвращения бойца в спортивную карьеру.
«Знаю Хабиба лично. Надо к нему относиться с уважением. Семейные ценности ему очень важны.
Бой для Хабиба складывался непросто, но он провёл удушающий приём. Сомнений никаких не оставил. Думаю, Хабиб слов на ветер не бросает, поэтому говорить о 30-м бое не стоит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун предложил Нурмагомедову провести бой на «Открытие Арене» в случае возобновления карьеры.
Федун предложил Нурмагомедову провести бой на стадионе «Спартака»
- 25 октября 2020
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