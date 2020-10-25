Спортивный директор «Тамбова»: ничья с «Уралом» — это движение вперёд

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился впечатлениями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Игра в Екатеринбурге закончилась вничью со счётом 0:0.
«Думаю, можем занести себе этот матч в актив. Играли в гостях против конкурента по таблице, смогли увезти ничью из Екатеринбурга. При этом были определённые шансы и выиграть. Тем более в прошлом сезоне мы «Уралу» дважды проиграли. С этой точки зрения сегодняшняя ничья это тоже движение вперёд. Игровые моменты этого матча ещё разберёт тренерский штаб, но за самоотдачу, за характер ребят точно можно поблагодарить», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Тамбов» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (11) — на 13-м месте.
- 25 октября 2020
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