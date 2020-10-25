Тренер «Тамбова» — о ничьей с «Уралом»: очко на выезде для нас в копилочку

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал ничейный результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:0).



«Скорее, доволен результатом, нежели тем, как сложился матч. Очко на выезде для нас в копилочку. Конструктивных действий в атаке не хватило, потому что неплохо отбирали мячи, но быстро в атаку не убегали. Строили план таким образом, чтобы противодействовать постепенному нападению соперника, проводить свои быстрые атаки. К сожалению, это не получилось. Радует, что удалось не пропустить. Грамотно закрывались, потому что соперник создал не так много моментов у наших ворот, поэтому не было смысла что-то менять», — сказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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