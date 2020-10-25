«У нас новый рекорд». «Венло» отреагировал на 0:13 в матче с «Аяксом»

Пресс-служба нидерландского «ВВВ-Венло» в «Твиттере» иронично отреагировала на разгромное поражение в матче с «Аяксом» (0:13).

«У нас новый рекорд...» — написали в «твиттере» клуба после 13-го гола, прикрепив к сообщению гифку с персонажем сериала «Офис».

В аккаунте с сарказмом реагировали и на предыдущие голы «Аякса». «Что здесь происходит?» — написала пресс-служба после 8-го гола амстердамцев.

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» разгромил «ВВВ-Венло». Встреча проходила на стадионе «Де Кул» в Венло и завершилась со счётом 13:0 в пользу гостей.



Нападающий «Аякса» Лассина Траоре сделал пента-трик. На счету форварда из Буркина-Фасо также три результативные передачи. Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелар оформили по дублю. По голу забили Антони, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес. «Венло» провёл большую часть второго тайма в меньшинстве после удаления защитника Кристиана Кума на 52-й минуте.