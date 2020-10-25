Созин: что такого сказал Федун, что «Краснодар» приплетает его в своём заявлении?

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче со «Спартаком» (1:3).
«Многие спрашивают, есть ли смысл разбирать заявление „Краснодара“. Но я не могу понять, что такого сказал Федун, что Краснодар приплетает его в своём заявлении? Он ничего не говорил про судей, он говорил про команду, похвалил своих футболистов, которые действительно сделали красиво.
Федун высказался корректно, комфортно для всех, а «Краснодар», безусловно, расстроен матчем, негодование судейством понятно. Но тогда и кричите о судьях, а не о Федуне. А из их заявления кажется, что виноват во всём Леонид Арнольдович. Пусть ЭСК разбирает работу Безбородова.
Комитет по этике не собирается сам, так что возможное разбирательство заявления Хашига комитетом по этике я не буду комментировать", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 25 октября 2020
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