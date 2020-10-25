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«Саутгемптон» — «Эвертон»: лидер АПЛ пропустил второй гол и близок к первому поражению

«Саутгемптон» — «Эвертон»: лидер АПЛ пропустил второй гол и близок к первому поражению
Футбол / Англия 0

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Эвертон». Игра проходит на юге Англии, в городе Саутгемптон, на стадионе «Сент-Мэри».

На 35-й минуте хозяева увеличили своё преимущество (2:0). Дэнни Ингс с левого фланга выполнил подачу в штрафную, где, оставшись без опеки, Че Адамс забил свой второй гол в нынешнем сезоне АПЛ.

Для нападающего Дэнни Ингса этот голевой пас стал уже вторым в сегодняшнем матче.

На данный момент после пяти матчей «святые» расположились на 13-м месте, набрав 7 очков. «Ириски», возглавляемые итальянцем Карло Анчелотти, лидируют, заработав 13 очков и не потерпев ни одного поражения.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

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