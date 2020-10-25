З. Бакаев: по воле Всевышнего у Хабиба высокий бойцовский IQ. Он всегда всё контролирует

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
«Я ожидал от Хабиба такой же доминирующей победы, как и над всеми остальными соперниками. Конечно, я волновался, как и всегда, так как в боях всякое случается: один удар, лаки-панч, и всё, ты можешь проиграть. Но по воле Всевышнего у Хабиба настолько высокий уровень и бойцовский IQ, что он всегда всё контролирует.
Я думаю, вы все видели на видео, какие были у нас эмоции после победы Хабиба. Это просто не описать, что творилось в тот момент, и в раздевалке все были действительно вне себя от радости. Но когда он сказал, что это был последний его бой, я был в небольшом шоке. Это был тяжёлый момент, но для него это хорошо, что он ушёл так, это нам будет плохо без его боёв.
Мы давно с Джикией хотим позвать его на матч „Спартака“. Надеюсь, рано или поздно он будет на нашем матче, и нам удастся с ним познакомиться, это мечта.
Вернётся ли Хабиб через какое-то время за рекордом 30-0? Я думаю, что этого не будет. Кто следит за его карьерой и знает, какой он, понимает, что он человек слова, тем более причины вы слышали. Причина веская: «мама сказала», а мама — это самое важное, так что я думаю, что это был его последний бой в клетке", — приводит слова Бакаева Sport24.
- 25 октября 2020
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