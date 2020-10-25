«Ахмат» — «Уфа»: стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Уфы» на матч 12-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Харин, Мелкадзе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Ромеро, Быстров, Кармаев, Иванов, Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, Альсултанов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Камилов, Фольмер, Алибеков, Сысуев, Жамалетдинов, Бизяк.
Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Уфа».
Грозненский «Ахмат» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.
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