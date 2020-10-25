«Саутгемптон» — «Эвертон»: видеообзор первого поражения команды Анчелотти в сезоне

«Саутгемптон» принимал «Эвертон» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на юге Англии, в Саутгемптоне, на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 27-й минуте. Капитан хозяев полузащитник Джеймс Уорд-Праус отличился с передачи нападающего Дэнни Ингса.

На 35-й минуте хозяева увеличили своё преимущество до двух мячей. Дэнни Ингс с левого фланга выполнил подачу в штрафную, где Че Адамс, оставшийся без опеки, поразил ворота Джордана Пикфорда.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил защитник Люка Динь, исполнявший в сегодняшней встрече роль капитана «ирисок».

Несмотря на поражение, «Эвертон» после сегодняшнего матча остался лидером турнирной таблицы АПЛ с 13 очками. «Саутгемптон» (10) поднялся на 5-е место, набрав такое же количество очков, как «Лидс Юнайтед» и «Кристал Пэлас».