«Вольфсбург» обыграл «Арминию». Максимилиан Филипп получил жёлтую карточку

В матче 5-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» обыграл «Арминию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Мануэля Грефе, ассистировали судьи на линиях Гюдо Клефе и Маркус Зинн.
Счёт был открыт в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Ваутер Вегорст, которому ассистировал Максимилиан Арнольд. Через минуту преимущество «волков» увеличил Арнольд с передачи Адмира Мехмеди. На 80-й минуте разрыв в счёте сократил Свен Шипплок с паса Рицу Доана. Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп, который арендован у московского «Динамо», провёл на поле 84 минуты и получил жёлтую карточку.
«Вольфсбург», набрав 7 очков, занимает 8-е место в Бундеслиге. «Арминия» (4) — на 14-м месте.
- 25 октября 2020
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