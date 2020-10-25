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«Вольфсбург» обыграл «Арминию». Максимилиан Филипп получил жёлтую карточку

«Вольфсбург» обыграл «Арминию». Максимилиан Филипп получил жёлтую карточку
Футбол / Германия 0

В матче 5-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» обыграл «Арминию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Мануэля Грефе, ассистировали судьи на линиях Гюдо Клефе и Маркус Зинн.

Счёт был открыт в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Ваутер Вегорст, которому ассистировал Максимилиан Арнольд. Через минуту преимущество «волков» увеличил Арнольд с передачи Адмира Мехмеди. На 80-й минуте разрыв в счёте сократил Свен Шипплок с паса Рицу Доана. Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп, который арендован у московского «Динамо», провёл на поле 84 минуты и получил жёлтую карточку.

«Вольфсбург», набрав 7 очков, занимает 8-е место в Бундеслиге. «Арминия» (4) — на 14-м месте.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 1
Арминия
Билефельд
1:0 Вегорст – 19'   2:0 Арнольд – 20'   2:1 Шипплок – 80'
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