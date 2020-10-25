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Карпин: после удаления Ерёменко «Ростов» продолжал думать о победе

Карпин: после удаления Ерёменко «Ростов» продолжал думать о победе
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру команды после удаления Романа Ерёменко во втором тайме матча с «Химками» (0:2).

«Вне зависимости от результата и с «Ахматом», и сегодня, тревога или не тревога — можно называть это как угодно, большие изменения произошли. В принципе это могло случиться, но с меньшим ущербом.

Проблем с дисциплиной нет. Сегодня красная карточка Еремёнко, можно сказать, не по аккуратности, даже так, наверное. Игрока он не видел, сыграл в мяч, потом по инерции нога пошла на землю. После удаления Ерёменко продолжали думать о победе, продолжали бежать вперёд, хотели атаковать и атаковали, создавали кое-какие моменты», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Карпин — об удалении: Ерёменко прямой ногой сыграл? Вы серьёзно?
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