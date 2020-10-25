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Ибрагимович назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от веса

Ибрагимович назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от веса
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о российском бойце Хабибе Нурмагомедове, который победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

«Следуй за своим сердцем», — написал Ибрагимович в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив картинку, на которой он назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от веса.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.

Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец — Абдулманап Нурмагомедов.

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