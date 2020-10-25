«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Уфу»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» обыграл «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1.

На 14-й минуте встречи счёт открыл Бернард Бериша, реализовавший пенальти. Бериша сильно пробил в правый угол, Беленов прыгнул в ту же сторону, но удар получился неберущимся — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот. На 56-й минуте Азер Алиев забил гол ударом от штанги — 1:1.

Спустя две минуты за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. На 68-й минуте Владимир Ильин вывел грозненцев вперёд. Тимофеев передачей от центра поля к штрафной разогнал контратаку, Бериша с мячом прорвался к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где Ильин в касание с метра вколотил мяч в сетку. Затем Бериша оформил дубль.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



Грозненский «Ахмат» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте.