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«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Уфу»

«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Уфу»
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» обыграл «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1.

На 14-й минуте встречи счёт открыл Бернард Бериша, реализовавший пенальти. Бериша сильно пробил в правый угол, Беленов прыгнул в ту же сторону, но удар получился неберущимся — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот. На 56-й минуте Азер Алиев забил гол ударом от штанги — 1:1.

Спустя две минуты за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. На 68-й минуте Владимир Ильин вывел грозненцев вперёд. Тимофеев передачей от центра поля к штрафной разогнал контратаку, Бериша с мячом прорвался к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где Ильин в касание с метра вколотил мяч в сетку. Затем Бериша оформил дубль.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

Грозненский «Ахмат» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Бериша – 14' (пен)   1:1 Алиев – 56'   2:1 Ильин – 68'   3:1 Бериша – 77'
Удаления: Семёнов – 58' / нет
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