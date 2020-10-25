Эден Азар попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с гладбахской «Боруссией»
Тренерский штаб мадридского «Реала» определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией».
В заявку «Королевского клуба» попал бельгийский нападающий Эден Азар, который в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча.
Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:
вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;
защитники: Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Серхио Сантос;
полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Матч «Боруссия» — «Реал» состоится во вторник, 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск.
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