«Вулверхэмптон» упустил победу над «Ньюкаслом»

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Ли Мэйсона, ассистировали судьи на линиях Марк Перри и Эдриан Холмс.
Счёт был открыт в конце матча — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Рауль Хименес. Спас гостей от поражения Джейкоб Мёрфи, который забил гол на 89-й минуте.
«Вулверхэмптон», набрав 10 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Ньюкасл Юнайтед» (8) — на 14-м месте. Лидером турнира является «Эвертон» (13).
В 7-м туре «Вулверхэмптон» дома сыграет с «Кристал Пэлас» (30 октября), «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле встретится с «Эвертоном» (1 ноября).
- 25 октября 2020
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