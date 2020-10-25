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«Вулверхэмптон» упустил победу над «Ньюкаслом»

«Вулверхэмптон» упустил победу над «Ньюкаслом»
Футбол / Англия 0

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Ли Мэйсона, ассистировали судьи на линиях Марк Перри и Эдриан Холмс.

Счёт был открыт в конце матча — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Рауль Хименес. Спас гостей от поражения Джейкоб Мёрфи, который забил гол на 89-й минуте.

«Вулверхэмптон», набрав 10 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Ньюкасл Юнайтед» (8) — на 14-м месте. Лидером турнира является «Эвертон» (13).

В 7-м туре «Вулверхэмптон» дома сыграет с «Кристал Пэлас» (30 октября), «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле встретится с «Эвертоном» (1 ноября).

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Хименес – 80'   1:1 Мёрфи – 89'
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