Роналдиньо заразился коронавирусом

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо заразился коронавирусной инфекцией.

«Я был в Белу-Оризонти с субботы, приехал, чтобы поучаствовать в мероприятии компании Auto Truck. По просьбе организаторов я сдал тест, он дал положительный результат на коронавирус. Я в порядке, болезнь проходит бессимптомно, но нам придётся покинуть мероприятие. Крепко обнимаю», — цитирует бразильца Jornal de Brasília.

Напомним, Роналдиньо был арестован в марте вместе с братом за использование поддельных паспортов на границе с Парагваем в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находились под домашним арестом в лучшем отеле Асуньсьона — «Палмарога». 25 августа стало известно, что парагвайский суд постановил освободить Роналдиньо и снять с него все обвинения.