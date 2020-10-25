Игорь Шалимов: победа над «Уфой» — хороший знак для «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал победу грозненского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:1).



«Скорее уж для Рахимова эта игра была принципиальной. Да, «Ахмат» остался в меньшинстве, но вырвал победу. Это хороший знак для команды. Мы видим, что есть хорошие футболисты. Что сказать по «Уфе»? Они собирались дожимать соперника, оставшегося в меньшинстве, как обычно. Фланги, подачи, борьба, подбор. Но и это не получилось. Игроки ведь те же, а менталитет так быстро не изменить. Конечно, им тяжело создавать моменты. Надежда была на ошибку соперника или на стандарт», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ахмат» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте.