Андрей Талалаев: в перерыве жёстко попросил нападающих «Ахмата» «занести» мяч

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:1).
«Не планировали сбавлять темп, отдавать территорию. Знали, что играли против той команды, которая может забрать инициативу. В перерыве жёстко попросил нападающих «занести» мяч. Ильин меня услышал. Володе как раз не хватает реализации, чтобы стать одним из лучших нападающих чемпионата», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
На 14-й минуте встречи счёт открыл Бернард Бериша, реализовавший пенальти. Бериша сильно пробил в правый угол, Беленов прыгнул в ту же сторону, но удар получился неберущимся — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот. На 56-й минуте Азер Алиев забил гол ударом от штанги — 1:1.
Спустя две минуты за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. На 68-й минуте Владимир Ильин вывел грозненцев вперёд. Тимофеев передачей от центра поля к штрафной разогнал контратаку, Бериша с мячом прорвался к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где Ильин в касание с метра вколотил мяч в сетку. Затем Бериша оформил дубль.
- 25 октября 2020
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