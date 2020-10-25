Андрей Талалаев: в перерыве жёстко попросил нападающих «Ахмата» «занести» мяч

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:1).

«Не планировали сбавлять темп, отдавать территорию. Знали, что играли против той команды, которая может забрать инициативу. В перерыве жёстко попросил нападающих «занести» мяч. Ильин меня услышал. Володе как раз не хватает реализации, чтобы стать одним из лучших нападающих чемпионата», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

На 14-й минуте встречи счёт открыл Бернард Бериша, реализовавший пенальти. Бериша сильно пробил в правый угол, Беленов прыгнул в ту же сторону, но удар получился неберущимся — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот. На 56-й минуте Азер Алиев забил гол ударом от штанги — 1:1.



Спустя две минуты за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. На 68-й минуте Владимир Ильин вывел грозненцев вперёд. Тимофеев передачей от центра поля к штрафной разогнал контратаку, Бериша с мячом прорвался к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где Ильин в касание с метра вколотил мяч в сетку. Затем Бериша оформил дубль.