Подписчики «Чемпионата» в «Телеграме» одобрили решения судьи матча «Спартак» — «Краснодар»

«Чемпионат» в своём телеграм-канале предлагает ответить на вопрос, правильно ли судья засчитал первый гол «Спартака» и отменил второй гол «Краснодара».
Согласно промежуточным результатам опроса, в котором приняли участие 2465 подписчиков «Чемпионата», 39% читателей считают, что арбитр правильно разобрался в эпизодах. 32% опрошенных проголосовали за вариант с отменой обоих голов команд. 29% считают, что голы Понсе и Кайо были забиты без нарушения правил.
Напомним, сегодня, 25 октября, генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг жёстко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком». В частности, руководитель «быков» назвал судейство Безбородова и помощника на VAR Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление Хашига, сказав, что все спорные эпизоды будут рассмотрены экспертно-судейской комиссией.
- 25 октября 2020
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