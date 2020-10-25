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«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» и догнал «ПСЖ»

«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» и догнал «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Ницца» и «Лилль» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Франка Шнедера, ассистировали судьи на линиях Орельен Бертомье и Брис Парине Ле Теллье.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 49-й минуте автором забитого мяча стал Каспер Дольберг, которому ассистировал Алексис Клод Морис. Гости восстановили равновесие на 58-й минуте, гол забил Бурак Йылмаз с передачи Луиса Араужо.

«Лилль», набрав 18 очков, догнал в турнирной таблице чемпионата Франции лидирующий «ПСЖ». Впрочем, парижский клуб сохранил первое место по дополнительным показателям. «Ницца» (14) — на пятом месте.

Франция - Лига 1. 8-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Дольберг – 49'   1:1 Йылмаз – 58'
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