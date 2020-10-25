«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» и догнал «ПСЖ»

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Ницца» и «Лилль» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Франка Шнедера, ассистировали судьи на линиях Орельен Бертомье и Брис Парине Ле Теллье.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 49-й минуте автором забитого мяча стал Каспер Дольберг, которому ассистировал Алексис Клод Морис. Гости восстановили равновесие на 58-й минуте, гол забил Бурак Йылмаз с передачи Луиса Араужо.

«Лилль», набрав 18 очков, догнал в турнирной таблице чемпионата Франции лидирующий «ПСЖ». Впрочем, парижский клуб сохранил первое место по дополнительным показателям. «Ницца» (14) — на пятом месте.