Рахимов: «Уфа» сыграла глупо, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3).
«Мы очень плохо распорядились тем преимуществом, которое получили. Ожидали и говорили, что соперник перейдёт на длинные передачи. Но неважно на это среагировали. Я считаю, что мы глупо сыграли в этой ситуации, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве. Это наши проблемы. Надо их решать. Как? Нужно улучшать качество игроков. Чтобы реализовывать такое преимущество, нужно иметь техническую оснащённость», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» обыграл «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1.
Грозненский «Ахмат» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте.
- 25 октября 2020
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