«Гранада» обыграла «Хетафе» и вышла на 2-е место в Примере

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Хетафе» проиграл «Гранаде» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано, ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на второй компенсированной минуте автором забитого мяча стал Анхель Монторо, который реализовал 11-метровый.
«Гранада», набрав 13 очков, вышла на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (10) — на 9-м месте. Лидером турнира является мадридский «Реал» (13).
В 8-м туре «Гранада» дома сыграет с «Леванте», а «Хетафе» в гостях встретится с «Валенсией». Матчи состоятся 1 ноября.
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