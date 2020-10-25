«Гранада» обыграла «Хетафе» и вышла на 2-е место в Примере

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Хетафе» проиграл «Гранаде» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано, ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на второй компенсированной минуте автором забитого мяча стал Анхель Монторо, который реализовал 11-метровый.

«Гранада», набрав 13 очков, вышла на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (10) — на 9-м месте. Лидером турнира является мадридский «Реал» (13).

В 8-м туре «Гранада» дома сыграет с «Леванте», а «Хетафе» в гостях встретится с «Валенсией». Матчи состоятся 1 ноября.