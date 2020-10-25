Паратичи: и у «Ювентуса», и у Дибалы есть чёткое желание продлить контракт

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб работает над продлением контракта с форвардом Пауло Дибалой.
«Продление контракта с Дибалой? Со стороны „Ювентуса“, как и со стороны игрока, есть чёткое желание продлить контракт. Но сейчас непростое время, мы провели 20 дней в фидуциарной изоляции. Постараемся найти решение», — цитирует Паратичи Tuttosport.
Сообщалось, что «Ювентус» и Дибала приостановили переговоры о новом контракте, так как стороны не могут согласовать многие пункты нового контракта и временно приостановили переговорный процесс. Отмечается, что за ситуацией наблюдает лондонский «Челси», который активно интересуется Дибалой. Действующее соглашение аргентинского футболиста с «Ювентусом» рассчитано до июня 2022 года.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года вызывается в сборную Аргентины. В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Пауло пока не провёл ни одного матча.
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