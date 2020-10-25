Неназначенный пенальти и симуляция Онугхи — в обзоре матча «Урал» — «Тамбов»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась вничью со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал 10 жёлтых карточек в этом матче. Шесть предупреждений было вынесено игрокам «Урала» — Павлу Погребняку, Вячеславу Подберёзкину, Бранко Йовичичу, Николаю Золотову, Владимиру Рыкову и Даниэлю Мишкичу. Три жёлтые карточки получили футболисты «Тамбова» Александр Каплиенко, Валерий Чуперка, Сергей Рыжиков и Герман Онугха.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Тамбов» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (11) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.
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