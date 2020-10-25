Бериша: при поддержке такого президента клуба игрокам «Ахмата» нужно работать и прибавлять

Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:1).

«Мы отработали эту игру всей командой. Все выглядели хорошо. Нам нужно продолжать в том же духе. При поддержке такого президента клуба, таких болельщиков ничего не остаётся, как работать и прибавлять, — сказал Бериша в эфире телеканала „Матч Премьер“.

На 14-й минуте встречи счёт открыл Бернард Бериша, реализовавший пенальти. Бериша сильно пробил в правый угол, Беленов прыгнул в ту же сторону, но удар получился неберущимся — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот. На 56-й минуте Азер Алиев забил гол ударом от штанги — 1:1.



Спустя две минуты за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. На 68-й минуте Владимир Ильин вывел грозненцев вперёд. Тимофеев передачей от центра поля к штрафной разогнал контратаку, Бериша с мячом прорвался к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где Ильин в касание с метра вколотил мяч в сетку. Затем Бериша оформил дубль.



Грозненский «Ахмат» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на последнем, 16-м месте.