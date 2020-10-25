«Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

«Барселона» подала официальную жалобу в Федерацию футбола Испании на работу судьи Хуана Мартинеса Мунуэры, который обслуживал встречу с мадридским «Реалом» (1:3), сообщает Sport.es.

Каталонский клуб не согласен с решением арбитра назначить пенальти за фол на Серхио Рамосе. «Барселона» считает, что перед этим испанский защитник сам нарушал правила. Жалоба носит формальный характер, но каталонцы надеются, что она повлияет на репутацию судейского корпуса.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал судейство после матча с «Реалом» в чемпионате Испании. «Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура Примеры. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1. «Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте.