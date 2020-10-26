38-летний английский нападающий «Рейнджерс» Джермейн Дефо забил 300-й гол в клубной карьере.

Юбилейный гол футболист забил в матче 12-го тура шотландской Премьер-лиги с «Ливингстоном» (2:0). Форвард отметился голом на 16-й минуте с передачи Джеймса Тавернье.

300 голов Дефо в клубной карьере распределились следующим образом: 143 гола за «Тоттенхэм Хотспур», 41 — за «Вест Хэм Юнайтед», 37 — за «Сандерленд», 27 — за «Рейнджерс», 23 — за «Борнмут», 17 — за «Портсмут» и 12 — за «Торонто». Также на счету игрока 20 голов в 57 матчах за сборную Англии.

Дефо перешёл в «Рейнджерс» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 3 матчах чемпионата Шотландии и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до 31 мая 2021 года.