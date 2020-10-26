Радимов: кайфово наблюдать, как пацаны из «Зенита-2» всех обыгрывают и не пропускают!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу команды над «Ленинградцем» (1:0).

«Кто как провёл сегодняшний день, а мы… А мы в дерби обыграли „Ленинградец“! И это, я вам скажу, огого как круто! Не устану повторять: как же я горжусь нашими пацанами! Каких орлов вырастили! Да, в начале сезона не всё получалось. Хотя ведь и Москва не сразу строилась?

А я в какой-то момент просто поверил, что невозможное — возможно! Что мы сможем! И сейчас из семи матчей — шесть побед! Наш девиз «атака и только атака» — не пустой звук! Так кайфово наблюдать, как пацаны всех обыгрывают и не пропускают! Это ведь и для нас, для тренерского штаба, проверка — сможем мы или нет! Помните, как у Достоевского было: «Тварь ли я дрожащая или право имею».

Сегодня. Стартовый состав. 11 петербуржцев! Битва двух школ — СДЮСШОР («Ленинградец») и «Смена» («Зенит-2»). Как бились пацаны! Знают — надо догонять тех, кто выше в таблице. А значит — рисковать. И мы справились! Значит, не зря верю в пацанов! Они доказали в очередной раз, что мы — команда! Игроки, тренерский штаб, администрация, врачи, массажисты, мы все — команда! И мы смотрим в одну сторону!

Некоторое время назад договорились выиграть восемь из восьми матчей! Пять побед уже есть. До зимнего перерыва осталось три игры. Все три играем в Питере. Приходите за нас поболеть! Нам очень нужна ваша искренняя поддержка! Недруги, вы тоже приходите! Мы столько раз уже проходили эти ваши фальшивые улыбки в глаза — и грязь за спиной! Нам это нестрашно, мы просто гнём свою линию! Потому что «Зенит — это значит не сдаваться», — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме».