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«Ювентус» не смог обыграть «Верону» в домашнем матче Серии А

«Ювентус» не смог обыграть «Верону» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» со счётом 1:1. Матч состоялся в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Фабрицио Паскуа, ассистировали судьи на линиях Паскуале Де Мео и Давиде Империале.

Счёт был открыт во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Фавилли, которому ассистировал Маттиа Цаканьи. «Ювентус» восстановил равновесие на 77-й минуте благодаря голу Деяна Кулушевски с передачи Альваро Мораты.

«Ювентус», набрав девять очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (8) — на 8-м месте.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет со «Специей» (1 ноября).

Италия - Серия А. 5-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
0:1 Фавилли – 60'   1:1 Кулушевски – 77'
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