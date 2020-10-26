«Ювентус» не смог обыграть «Верону» в домашнем матче Серии А

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» со счётом 1:1. Матч состоялся в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Фабрицио Паскуа, ассистировали судьи на линиях Паскуале Де Мео и Давиде Империале.

Счёт был открыт во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Фавилли, которому ассистировал Маттиа Цаканьи. «Ювентус» восстановил равновесие на 77-й минуте благодаря голу Деяна Кулушевски с передачи Альваро Мораты.

«Ювентус», набрав девять очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (8) — на 8-м месте.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет со «Специей» (1 ноября).